El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detalló sobre una movilización que realizó la tarde del miércoles en El Tejar de El Guarco, Cartago.

Las autoridades destacaron que recibieron una alerta donde se mencionaba una aparente privación de libertad.

“Según el informe policial, se recibió información confidencial que indicaba que una persona estaba siendo retenida en un inmueble tipo búnker”, destacó OIJ.

Es por esto que las autoridades desarrollan las diligencias correspondientes, lo que permitió obtener la ubicación exacta del lugar.

Ante esto se desarrolló un allanamiento a eso de las 4:00 p.m., logrando el rescate de un hombre que se encontraba privado de libertad.

“El caso sigue bajo investigación para ubicar y detener a los sospechosos responsables de este delito”, informó OIJ.

Según destacó corresponsal presente en el sitio, los sospechosos del caso se habrían dado a la fuga minutos antes del ingreso de los oficiales.

Por otro lado, la víctima, que se encontraba en apariencia amarrada de manos y pies, fue rescatada y trasladada a un centro médico para su valoración médica.