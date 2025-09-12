Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) urgió al Ministerio de Hacienda a reconsiderar su decisión de no trasladar los recursos que la Asamblea Legislativa ya aprobó para financiar nuevas plazas en esa institución y en la Fiscalía.

La dirección del OIJ calificó de inadmisible que, mientras Hacienda argumenta falta de presupuesto para negar la creación de 194 plazas judiciales, al mismo tiempo respalde la asignación de casi 900 plazas a la Fuerza Pública, incluyendo 720 recientemente anunciadas.

“En Costa Rica el tema de la seguridad no está para dividir ni para polarizar. Somos un mismo equipo, estamos en el mismo bando, y es importante que se demuestre con acciones decididas. El OIJ es una policía de lujo que resuelve casos con rapidez y versatilidad, y debe ser respetada en la repartición de los recursos”, expresó Zúñiga.

El reclamo surge luego de que Hacienda mantuviera en “no ejecución” ₡6.346 millones de la subpartida 90202, fondos que la Asamblea Legislativa destinó desde 2025 para la creación de plazas en el OIJ y el Ministerio Público. Según el organismo, esta decisión representa un atraso injustificado en la entrega de recursos vitales para fortalecer la investigación criminal.



El OIJ enfatizó que la seguridad ciudadana es la mayor urgencia del país y que sin estas plazas se compromete la capacidad del sistema judicial para enfrentar el crimen organizado y otras manifestaciones de violencia.