OIJ, Europol e Interpol realizan operativo masivo: Estos son los resultados

En un esfuerzo conjunto de carácter internacional, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) participó en la Operación Atlas – Global Chain, una acción simultánea desarrollada en 59 países de cuatro continentes para combatir la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.

La operación, coordinada a nivel global por organismos como Europol, Frontex, INTERPOL y CTT/AMERIPOL, se extendió desde el 21 de abril hasta el 19 de junio de 2026. El objetivo central de esta movilización fue fortalecer la prevención, investigación y persecución de estas redes criminales transnacionales.

Resultados en territorio nacional

En Costa Rica, las acciones operativas fueron ejecutadas por la Sección Especializada en Violencia de Género, Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes del OIJ. Las diligencias se concentraron en puntos estratégicos del país, incluyendo San José, Cartago, Los Chiles, Upala, Corredores, así como el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y el puesto fronterizo de Peñas Blancas.

Fotografía OIJ

Como balance de las intervenciones locales, las autoridades reportaron:

Seis allanamientos en diversos puntos del territorio.

en diversos puntos del territorio. Seis personas detenidas (cuatro hombres y dos mujeres).

(cuatro hombres y dos mujeres). Ejecución de controles en carreteras, fronteras y vuelos nacionales e internacionales.

Fiscalización de establecimientos comerciales y abordaje de posibles víctimas.

Fotografía OIJ

Cooperación interinstitucional

El éxito de la operación en el país se atribuye a un trabajo articulado entre diversas fuerzas policiales. Además del personal de las Delegaciones Regionales del OIJ y la Oficina Central de INTERPOL en San José, colaboraron la Policía Profesional de Migración, la Policía de Fronteras, Fuerza Pública, la Policía Municipal de San José y el Servicio de Vigilancia Aérea.