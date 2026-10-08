Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

El futbolista Kendall Waston y la boxeadora Yokasta Valle aparecen dentro del expediente judicial del “Caso Éxodo“, donde se investiga una estructura ligada al lavado de dinero en conciertos y espectáculos públicos cuyo cabecilla sería Edwin Jeancarlo Vargas García, alias “Sobrino“.

En el expediente, del cual Grupo Extra tiene copia, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) documentó como por medio del empresario Don Stockwell, ambos deportistas nacionales enviaron videos en el que saludaban al presunto líder.

“Se aprecia a un masculino que dice llamarse Kendall. Le envía un saludo a Edwin, le indica que desea algún día conocerlo. Al fondo se aprecia a una persona pública de la farándula de nombre Don Stockwell, a Yokasta Valle y al promotor“, dice el documento donde se aprecia una captura de pantalla del supuesto saludo enviado por Waston.

Por su parte, en la aparente prueba del mensaje de la boxeadora, se señala que “esta realiza un saludo a ‘Edwin Vargas’“, utilizado como evidencia de que Stockwell conocía los datos de “Sobrino” y reconocía a este como el inversionista detrás de Hugo Benavides Barboza.