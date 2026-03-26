El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que detuvo al extraditable #18 requerido por el estado de Texas en los Estados Unidos, como sospechoso de Tráfico Internacional de Drogas.

La detención se dio este jueves por parte de los agentes de la Oficina Especializada Contra la Delincuencia Organizada (OECDO) del OIJ y agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de la Embajada de los Estados Unidos.

A este hombre, costarricense, de 54 años y de apellido Solórzano, se le detuvo en vía pública en el sector de Corredores en la Zona Sur.

El detenido está siendo trasladado a San José y quedará a las órdenes de las autoridades judiciales, para que se inicie el respectivo proceso para su extradición, informaron las autoridades.