OIJ detiene a tres policías por robo de dinero en Garabito

Agentes del OIJ de Garabito arrestaron a tres funcionarios policiales, quienes figuran como sospechosos del delito de robo agravado, este martes.

Luego de las diligencias judiciales por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Garabito, se identificó a los sospechosos de apellidos:

Nipote, de 29 años

Hernández, de 22 años.

Cisneros, de 36 años.

En apariencia, los tres sospechosos ingresaron a una vivienda ubicada en el sector de Herradura, forzando la cerradura de la puerta principal para sustraer dinero y un arma de fuego.

Fotografía: OIJ.

Según el reporte del OIJ, a los funcionarios se les vincula con los hechos ocurridos el 8 de marzo de este año.

Para la detención de estos oficiales, el OIJ realizó un total de dos allanamientos en viviendas situadas en Parrita y Puntarenas.

Fotografía: OIJ.

Los detenidos serán presentados al Ministerio Público para que se les determine su situación jurídica.