OIJ detiene a sospechoso de violación en San Carlos

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron a un hombre de apellido Romero, de 46 años, por ser sospechoso del delito de violación. El arresto se dio durante la tarde de este miércoles.

Los hechos ocurrieron este 17 de marzo en la localidad de Sucre de San Carlos; posteriormente, la víctima del aparente delito puso la denuncia.

Los agentes judiciales llevaron a cabo las investigaciones correspondientes, por lo que procedieron con su detención. El arresto se dio en vía pública en San Roque de Ciudad Quesada, San Carlos.

Tras las acciones policiales, Romero fue remitido al Ministerio Público para que se le determine su situación jurídica.