OIJ detiene a sospechoso de intentar matar a su pareja en Quepos  

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron a un hombre de apellido Fonseca, de 47 años, sospechoso de tentativa de femicidio, durante un allanamiento realizado este viernes, en una vivienda en El Cocal de Quepos, Puntarenas.

Según el OIJ, los hechos ocurrieron el pasado 6 de octubre, cuando, en apariencia, el sospechoso discutió con su pareja sentimental y presuntamente accionó un arma de fuego contra ella.

Sospechoso detenido. Foto: OIJ.

La mujer no sufrió lesiones y, tras recibir la denuncia, los agentes iniciaron las investigaciones que permitieron coordinar el operativo con el Ministerio Público.

Durante el allanamiento, los agentes también detuvieron a un hombre de 19 años y a dos menores de edad, de 16 y 17 años. Además, decomisaron tres armas de fuego.

Foto: OIJ.

De acuerdo con la información preliminar, el menor de 17 años presuntamente sacó un arma y apuntó contra los agentes judiciales al notar su presencia. Los funcionarios le habrían ordenado bajar el arma, pero, ante su negativa y actitud amenazante, realizaron acciones defensivas para neutralizarlo.

Durante la intervención, el joven recibió un impacto en la pierna derecha y fue trasladado a un centro médico.

Sospechoso detenido. Foto: OIJ.

Los cuatro detenidos quedarán a las órdenes del Ministerio Público, junto con el informe policial, para que se determine su situación jurídica.