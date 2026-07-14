OIJ detiene a mujer sospechosa de planear homicidio en Limón

Una mujer de apellido Gamboa, de 31 años, fue detenida la madrugada de este martes durante un operativo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), al figurar como sospechosa de participar en la planeación de un homicidio ocurrido en Matina, Limón.

La captura se realizó como parte de 12 allanamientos ejecutados por agentes de la Oficina Regional del OIJ de Batán, quienes ingresaron a varios inmuebles desde las 3:00 a. m. con el objetivo de recabar evidencia y detener a la sospechosa.

La investigación está relacionada con el asesinato de un hombre de apellido Rivera, de 26 años, ocurrido el 28 de septiembre de 2025, alrededor de las 8:00 a. m., en el sector de Estrada de Matina.

De acuerdo con las pesquisas, la víctima se encontraba en vía pública cuando fue interceptada por varios sujetos que le dispararon en múltiples ocasiones, provocándole la muerte en el sitio.

Tras diversas diligencias de investigación, los agentes judiciales lograron vincular a Gamboa con la presunta planificación del crimen, por lo que solicitaron las órdenes de allanamiento y detención.

Durante el operativo, las autoridades decomisaron teléfonos celulares, un revólver calibre .38 y municiones para arma de fuego, los cuales serán sometidos a los análisis correspondientes como parte de la investigación.

Según la información preliminar del OIJ, el homicidio habría estado motivado por un aparente ajuste de cuentas o acto de venganza, aunque las investigaciones continúan para determinar la participación de otras personas y esclarecer por completo los hechos.