OIJ detiene a jugador del Cartaginés por presuntos préstamos gota a gota

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

El futbolista del Club Sport Cartaginés y exintegrante de la Selección Nacional, Carlos Barahona Jiménez, de 24 años, fue detenido la madrugada de este miércoles durante un allanamiento en su vivienda, en Oreamuno de Cartago, como parte de una investigación por presunta extorsión vinculada con préstamos de dinero conocidos como gota a gota.

La noticia la dio a conocer el medio Expediente.

De acuerdo con la investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el jugador estaría relacionado con una célula dedicada a colocar dinero entre personas interesadas en obtener estos créditos. Según la investigación, otros integrantes del grupo se encargarían de realizar los cobros, que presuntamente estarían relacionados con la organización criminal conocida como “Los Gery”.

Barahona habría sido vigilado por agentes judiciales durante la concentración de la Selección Nacional, que disputó compromisos ante Haití, Curazao y Nicaragua, como parte de las diligencias relacionadas con el caso.

Carlos Barahona. Foto: Tomada del Cartaginés.

Los préstamos gota a gota suelen ofrecerse de manera informal y con intereses elevados. En algunos casos, los cobros se acompañan de amenazas o agresiones cuando las personas no pueden cumplir con los pagos.

La detención se produjo horas después de que el jugador disputara como titular el encuentro entre Cartaginés y Puntarenas FC, la noche del martes 13 de octubre.

Barahona juega como lateral derecho y mantiene contrato con el conjunto brumoso hasta 2027. El futbolista también formó parte de convocatorias recientes de la Selección Nacional Mayor.

El caso continúa bajo investigación judicial para determinar las responsabilidades de las personas vinculadas.

Con información del medio Expediente.