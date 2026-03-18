OIJ detiene a hombre por agresión y robo en San Ramón

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecutó un allanamiento en el sector de San Rafael de San Ramón, donde se logró la detención de un hombre, quien figura como sospechoso del delito de agresión y robo agravado.

El sujeto fue identificado con el apellido Elizondo, de 43 años.

De acuerdo con la información preliminar, el hombre habría recibido a una mujer en su vivienda, donde tuvieron una discusión y, aparentemente, la habría agredido y sacado de su casa, quedándose con algunas pertenencias de la mujer.

Ante esto, la mujer puso la denuncia y, tras varias diligencias de los agentes judiciales, ejecutaron el allanamiento donde, además de la detención del sujeto, lograron el decomiso de evidencia importante para la investigación.

Foto: OIJ