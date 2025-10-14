El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Limón realizó este martes 6 allanamientos simultáneos en el sector de Cieneguita, que permitieron la detención de 4 personas vinculadas a un caso de homicidio.

“En los allanamientos se logró detener de momento a cuatro personas sospechosas de participar en un homicidio, el homicidio de un masculino de 21 años de apellido Aguilar”, indicó el OIJ.

Los detenidos por el asesinato son 4 hombres de apellidos:

Suárez de 26 años de edad.

Gómez de 25 años de edad.

Espinoza de 18 años de edad.

Y López de 23 años de edad.

Según las autoridades, el homicidio está ligado a un aparente ajuste de cuentas.

El caso

Los hechos se remontan al 24 de mayo del 2025, alrededor de las 5:00 p.m., en Limón centro.

De acuerdo con la versión preliminar, la víctima, de apellido Aguilar, viajaba en motocicleta cuando fue alcanzada por 2 sujetos.

“Al parecer, fue alcanzado por dos sujetos a bordo de otra motocicleta, quienes, aparentemente, cuando lo alcanzan o están cercano a él, el que viajaba de acompañante en apariencia empezó a dispararle al ofendido. Siendo que lo impactó, el ofendido trata de huir del lugar. Sin embargo, colisiona posteriormente con una señal de tránsito“, detalló el OIJ.

El joven murió en el sitio mientras los atacantes escapaban.

Tras varios meses de investigación, los agentes lograron identificar a los presuntos responsables y realizaron los operativos la madrugada de este martes, alrededor de las 4:00 a.m.

Sospechoso detenido en Limón. Foto: OIJ.

Durante las diligencias, decomisaron marihuana, teléfonos celulares y prendas de vestir relevantes para la investigación.



Además, 2 sujetos de apellidos Sánchez de 38 y Hernández de 26 años fueron arrestados por el presunto delito de almacenamiento de droga en la zona.

Una vez finalizadas las labores, los 6 detenidos estarán a las órdenes del Ministerio Público, que les determinará su situación jurídica.