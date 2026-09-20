OIJ detalla sobre mortal choque frente a escuela en Pococí 

Fecha de publicación: 20 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 20 de septiembre de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó las identidades de las dos personas que perdieron la vida la noche del sábado en un accidente de tránsito ocurrido frente a la Escuela de Astúa Pirie, en Cariari de Pococí, Limón.

Las víctimas fueron identificadas como un hombre de apellido González, de 21 años, y una mujer de apellido Bravo, de 26 años.

De acuerdo con la información proporcionada por los agentes judiciales, ambos viajaban en una motocicleta cuando, en apariencia, en determinado momento el vehículo derrapó.

Posteriormente, la motocicleta habría colisionado de manera frontal contra un automóvil.

Mortal accidente en Pococí. Foto: corresponsal de la zona.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 8:06 p.m. y, debido a la fuerza del impacto, tanto González como Bravo fallecieron en el sitio.

Agentes del OIJ se desplazaron hasta el lugar para realizar el levantamiento de los cuerpos, que fueron trasladados a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

En apariencia, las víctimas eran pareja y viajaban juntas en la motocicleta cuando ocurrió el mortal accidente.

Mortal accidente en Pococí. Foto: corresponsal de la zona.

Las autoridades mantienen la investigación para esclarecer las circunstancias que provocaron el derrape y la posterior colisión.