Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

Un hombre de 45 años, de apellido Castro, murió la mañana de este viernes luego de que chocar la motocicleta que conducía contra otra en el sector de La Colonia de Guápiles, en Pococí, Limón.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) recibió el reporte del accidente a eso de las 6:10 a.m. Según la información preliminar, Castro viajaba en una motocicleta en un sentido de la vía.

Mortal accidente en Limón. Foto: corresponsal de la zona.

En dirección contraria, aparentemente circulaban juntos otros dos hombres, de apellidos Mena, de 23 años, y Vega, de 20, quienes viajaban en otra motocicleta.

Por razones que aún no han sido determinadas y que son investigadas por las autoridades, ambas motocicletas habrían colisionado.

Mortal accidente en Limón. Foto: corresponsal de la zona.

Producto del impacto, Castro falleció en el sitio, mientras que Mena y Vega resultaron con varias heridas y fracturas. Personal de la Cruz Roja trasladó a los dos heridos al Hospital de Guápiles para recibir atención médica.

Mortal accidente en Limón. Foto: corresponsal de la zona.

El cuerpo de Castro fue remitido a la Morgue Judicial, donde se le practicará la autopsia correspondiente.

El caso permanece bajo investigación por parte del OIJ para determinar las circunstancias exactas que provocaron el mortal accidente.