El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investiga el hallazgo de 2 cuerpos calcinados en vía pública, ocurrido la madrugada de este domingo en el sector de Roxana, Pococí en Limón.

De acuerdo con el reporte preliminar, alrededor de las 5:20 a. m. recibieron la alerta sobre la presencia de los cuerpos en la zona.

Lea más aquí: Encuentran 2 cuerpos calcinados a la orilla de la vía en Pococí

En apariencia, se trataría de 2 hombres que aún no han sido identificados debido a las condiciones en que fueron encontrados.

“Presuntamente, los fallecidos en apariencia presentan heridas que al parecer son compatibles con proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. Supuestamente, los mismos habrían sido calcinados posteriormente”, explicó el OIJ.

Los cuerpos fueron levantados y trasladados a la Morgue Judicial, donde se realizará la autopsia correspondiente y las diligencias necesarias para su identificación.

El caso permanece bajo investigación por parte de las autoridades judiciales.