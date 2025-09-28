El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detalló del hallazgo de un feto dentro de una bolsa en San Carlos.

Los hechos se dieron cerca de las 8:42 a.m. de este domingo en el sector de Sonafluca de La Fortuna, cuando, en apariencia, un vecino de la comunidad alertó a las autoridades que en su vivienda había una bolsa negra con un feto dentro.

Oficiales de la Policía Administrativa custodiaron la escena hasta que se apersonaron los agentes del OIJ para corroborar la información.

Se confirmó que se trataba de un feto entre 7-8 meses. Se desconocen las causas del hecho y el caso continúa en investigación.