El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investiga el hallazgo del cuerpo de un hombre localizado la tarde del domingo a la orilla del río Torres, en el sector de Mata Redonda, San José.

De acuerdo con el informe preliminar, la alerta ingresó a las 2:18 p.m., luego de que el cuidador de una finca cercana encontrara el cuerpo y diera aviso a las autoridades.

“Según el reporte, en apariencia el cuidador de una finca cercana al lugar encontró el cuerpo y dio aviso a las autoridades”, indicó el OIJ.

“Al parecer, el cuerpo presentaba varias heridas en la cabeza y escoriaciones en todo el cuerpo, y debido a las condiciones en las que se encontró no ha sido posible identificarlo, por lo que se trata de un XX masculino”, agregó la institución.

La Cruz Roja Costarricense también confirmó el hallazgo, luego de recibir una solicitud de apoyo para la extracción del cuerpo en una zona de difícil acceso, en el barrio Las Luisas.

“Se envió una unidad especializada para colaborar con la extracción de los restos de un hombre adulto. Las causas de su fallecimiento no están determinadas por ahora”, informó la Benemérita.

El fallecido fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia, mientras que las autoridades judiciales mantienen la escena bajo custodia.



El caso continúa en investigación por parte de las autoridades para determinar las causas del hecho.