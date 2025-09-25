Un hombre identificado con el apellido Gutiérrez, de 26 años, falleció la tarde de este miércoles tras recibir múltiples impactos de bala en San Diego de Tres Ríos, La Unión.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el ataque ocurrió alrededor de las 6:30 p.m., cuando la víctima se encontraba en vía pública y fue abordada por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta.

Así quedó carro tras balacera en La Unión.

Sin mediar palabra, le dispararon en varias ocasiones y luego huyeron del lugar.

“El ofendido supuestamente recibió aproximadamente 16 impactos por proyectil de arma de fuego. Una vez se dio esta situación, varias personas que se encontraban en las cercanías del hecho trataron de auxiliar a este masculino, ingresándolo a un vehículo y trasladándolo hasta la Cruz Roja. Sin embargo, al llegar ya lo declararon como fallecido”, explicó el OIJ.

Los agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo, el cual fue remitido a la Morgue Judicial para la autopsia correspondiente.

“Cabe señalar que en el lugar se recolectaron aproximadamente 24 indicios balísticos”, agregó la institución.

El caso permanece en investigación con el fin de esclarecer las circunstancias y dar con los responsables del crimen.