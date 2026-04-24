OIJ detalla mortal atropello por La Sabana: identifican víctima

Un hombre de 55 años falleció la noche del jueves tras ser atropellado en el sector de Mata Redonda, en San José, según información brindada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La víctima fue identificada como un hombre de apellido Castro. El hecho fue reportado a las autoridades alrededor de las 8:05 p. m., en las cercanías del costado sur del Parque Metropolitano La Sabana.

“En apariencia esta persona iba a cruzar la calle al costado sur de La Sabana, pero al parecer no se percató de que venía un vehículo en sentido oeste a este, quien lo atropelló, resultando con varios golpes, fracturas y fallecido en el lugar”, explicó el OIJ.

Mortal atropello en las cercanías de La Sabana.

Tras el impacto, el hombre fue declarado sin signos vitales en el sitio debido a la gravedad de las lesiones. El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

El caso se mantiene en investigación por parte de las autoridades para esclarecer las circunstancias del accidente.