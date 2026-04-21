Una menor de 17 años falleció la mañana de este martes tras sufrir un accidente de tránsito en el sector de Cuajiniquil, en Santa Cruz de Guanacaste, cuando se dirigía hacia su centro educativo en Marbella.

De acuerdo con información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos ocurrieron alrededor de las 6:00 a.m., cuando la adolescente viajaba a bordo de una motocicleta que, aparentemente, era conducida por ella misma y en la que también se trasladaba otro menor de edad.

Mortal accidente en Guanacaste. Foto: cortesía corresponsal Manuel Gutiérrez.

Por razones que aún no están claras, la joven habría perdido el control del vehículo, lo que provocó un derrape y la caída de ambos ocupantes sobre la carretera. Tras el accidente, la menor fue trasladada en un vehículo particular con la intención de encontrarse con unidades de la Cruz Roja y ser llevada a un centro médico.

Sin embargo, al momento del encuentro con los paramédicos, la adolescente fue declarada sin signos vitales en el sitio.

Video: cortesía corresponsal Manuel Gutiérrez.

El oficial de tránsito, Keylor Gutiérrez, indicó que al llegar al sitio no se ubicó la motocicleta involucrada, lo que forma parte de las investigaciones en curso. Además, confirmó que el otro menor fue trasladado con golpes varios a un centro médico.

El cuerpo de la joven fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia, mientras el OIJ mantiene el caso en investigación para esclarecer las circunstancias exactas del accidente.