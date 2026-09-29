Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detalló cómo habría ocurrido el homicidio de un hombre de apellido López, de 57 años y nacionalidad nicaragüense, quien murió durante un asalto en San José, y reveló el supuesto papel que habría desempeñado una menor de edad detenida por el caso.

Agentes de la Sección de Homicidios capturaron la tarde del lunes a tres personas vinculadas con el crimen: dos hombres de apellidos Sánchez, de 40 años, y Sotela, de 33, además de una menor de edad.

De acuerdo con la versión preliminar de las autoridades, la adolescente presuntamente habría sido la encargada de “marcar” a la víctima antes de que fuera abordada por los otros dos sospechosos.

“Producto de la investigación realizada, se logró establecer la participación de estas tres personas en el homicidio, siendo que la femenina menor de edad aparentemente marcó a la víctima”, detalló el OIJ.

Los hechos investigados ocurrieron el pasado 24 de setiembre, durante horas de la tarde, sobre avenida 6, en San José.

Según la reconstrucción brindada por la Policía Judicial, después de que presuntamente fuera identificado por la menor, López habría sido interceptado por Sánchez y Sotela.

Los sospechosos supuestamente utilizaron una maniobra conocida como “candado chino” para someterlo durante el asalto.

Producto de esta acción, el hombre murió en el sitio y los atacantes presuntamente le sustrajeron su teléfono celular.

Los agentes continuaron siguiendo sus movimientos mediante cámaras y otras diligencias investigativas hasta determinar que serían vecinos de Sagrada Familia.

Los dos adultos y la menor quedaron a las órdenes del Ministerio Público para determinar su situación jurídica y continuar con el proceso correspondiente.