OIJ detalla detención de exjugador de Herediano

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) brindó detalles sobre la detención de un hombre de apellido Orias, quién fue jugador del Club Sport Herediano.

Según confirmaron las autoridades, el sujeto de 22 años fue aprehendido este miércoles sobre vía pública en Los Sitios de La Trinidad de Moravia a eso de las 11:10 a.m.

Orias figura como sospechoso por el delito de tentativa de homicidio. En apariencia, el 1 de agosto el sujeto habría estado involucrado en una riña con otros sujetos.

Se destaca que en la riña se habrían utilizado armas de fuego, esta información está pendiente a ser confirmada por las autoridades.

“A raíz de esta situación, los agentes judiciales comienzan los diferentes trabajos de investigación posterior a una denuncia que se recibió y esta mañana se ejecuta la detención del mismo en vía pública”, destacó el OIJ.

Además, las autoridades destacaron que al exjugador florense se le decomisó un teléfono celular.

Orias será presentado ante el Ministerio Público para determinar su situación jurídica.