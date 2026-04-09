Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) brindó nuevos detalles sobre la investigación del caso de Junieysis Adely Merlo Espinoza.

El director interino, Michael Soto, indicó que la denuncia por desaparición activó una investigación que llevó a plantear como hipótesis un femicidio.

Las diligencias permitieron ubicar el condominio en Santa Ana donde la mujer residía. En el sitio, los agentes detectaron movimientos de tierra realizados el día de su desaparición.

“Este sujeto (el sospechoso) había contratado una maquinaria para hacer unas terrazas en unos lotes y le pidió a la persona, que no está involucrada con los hechos, que le hiciera un hueco a la orilla de una calle para sostener el caudal de agua. Este mismo orificio lo utiliza para estas circunstancias (poner el cuerpo), según nuestra hipótesis”, afirmó Soto.

El OIJ localizó una fosa de aproximadamente 2 metros de profundidad. En ese punto se encontró el cuerpo durante la madrugada, tras un allanamiento.

“No tenemos claro de qué falleció, si son heridas de arma blanca, por asfixia o heridas de arma de fuego; estaremos en ese proceso”, destacó.

Soto explicó que el principal sospechoso es la pareja de la víctima, quien ya fue detenido. El hombre fue ubicado en Cartago.

“De acuerdo a nuestra hipótesis inicial, el responsable podría ser su pareja, un masculino de apellido Ramírez de 57 años y padre de las 2 hijas de la femenina”, mencionó.

El jerarca señaló que aún no se ha determinado la causa de muerte. El cuerpo fue trasladado a Patología Forense para realizar la autopsia.

El OIJ mantiene el caso en investigación para esclarecer los hechos y confirmar el móvil.