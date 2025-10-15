En un amplio operativo realizado desde las 3:00 a.m., agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron a 7 personas sospechosas de integrar un grupo dedicado al tráfico de drogas y torturas a personas retenidas en una vivienda tipo búnker, ubicada en la comunidad de Limbo de Duacarí, Guácimo.

De acuerdo con información preliminar, el caso se originó el pasado 22 de septiembre, cuando un hombre fue secuestrado y torturado por varios sujetos en una casa que, según las autoridades, era utilizada como centro de castigo por el grupo criminal.

El hombre logró escapar a una zona montañosa con vida tras permanecer en cautiverio durante al menos 14 horas bajo amenazas, el sujeto tras escapar interpuso la denuncia.

Testimonios recabados por investigadores indican que la víctima fue amarrada y quemada con cigarros en las plantas de los pies, las manos y los genitales, luego de un conflicto con los presuntos narcotraficantes.

Los detenidos

Un hombre de apellido Rojas de 25 años, alias "Chacho".



Un hombre de apellido Chacón de 28 años, alias "Pastrana" o "Cangreja".



Un hombre de apellido Quirós de 18 años, alias "Chulo".



Un hombre de apellido Brenes 36 años, alias "Seco".



Un hombre de apellido Hurtado 31 años, alias "Chito".



Además de una mujer de apellido Mena de 35 años, un menor de 17 años y un hombre de apellido Varela de 21 años por el aparente delito Infracción a la Ley de Psicotrópicos.



Los operativos incluyeron 7 allanamientos en diferentes puntos del Limbo de Duacarí, algunos en casas ubicadas en una misma calle sin salida y otras dentro de una finca agrícola y ganadera.

En el sitio participaron agentes del OIJ de San José y de varias oficinas regionales, bajo la dirección de la oficina regional de Pococí-Guácimo, encargada de la investigación.

Durante las diligencias, los agentes utilizaron perros entrenados y luminol para detectar rastros de sangre y posibles restos enterrados. Se informó que las excavaciones continuarán en una segunda vivienda donde podría hallarse evidencia adicional.

Las autoridades han logrado decomisar hasta el momento diversos tipos de droga, dinero en efectivo y un arma de fuego.

Según la investigación, los sospechosos serían parte de un grupo ligado al narcotráfico que obligaba a vecinos a vender droga, y si alguno incumplía o perdía dinero, era retenido y torturado.



El presunto líder del grupo sería conocido como “El Viejo”, quien, según versiones preliminares, estaría vinculado con Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, un reconocido cabecilla del crimen organizado en la zona Caribe.

Las autoridades mantienen el caso bajo investigación, e indican que los detenidos serán remitidos al Ministerio Público para que determine su situación jurídica.

