Al menos cuatro miembros de la banda conocida como los “Tony Boys”, fueron detenidos por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Limón tras 12 allanamientos realizados en los barrios de Limoncito y Envaco.

Durante la operación fueron detenidas cuatro personas, entre ellas una mujer de apellido Valerín y dos primos de apellido Walker, además de un cuarto sujeto de apellido Paniagua. Otros dos sospechosos permanecen en fuga.

Las autoridades vinculan a los arrestados con un ataque ocurrido hace tres semanas, cuando un vehículo de la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos fue baleado en Limoncito. En ese hecho, las balas impactaron el parachoques del carro oficial, sin dejar agentes heridos.

Según la investigación, uno de los Walker habría disparado, mientras los demás colaboraban en el seguimiento al vehículo.

Casa de seguridad del grupo

Uno de los inmuebles allanados funcionaba como casa de seguridad del grupo de Peña Russell, líder de los “Tony Boys”. Ahí, en ocasiones anteriores, se almacenaron drogas, armas y hasta vehículos utilizados en homicidios, incluido el que se usó en la ejecución de “Chombo” frente a los tribunales de Limón.

Autoridades aseguran que estas acciones continúan.

En esa vivienda fue detenida la mujer de apellido Valerín, señalada por el OIJ como responsable de acopio de armas y distribución de drogas.

Los investigadores aseguran que la organización utiliza la zona para vigilar el ingreso de vehículos y, ante la duda, atacan a los ocupantes. La Fiscalía y el OIJ sostienen que esta dinámica refleja el control territorial que ejercen los “Tony Boys” en el cantón central de Limón.

Michael Soto, subdirector del OIJ advirtió que las acciones de limpieza continuarán en el centro de Limón con más operativos contra estas estructuras, responsables de violencia, narcotráfico y homicidios.