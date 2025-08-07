El subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, confirmó a Diario Extra el pasado miércoles el hallazgo de restos óseos en una zona de difícil acceso en Pataste de Guatuso, en la Zona Norte del país.

Aunque en un inicio no se había determinado la identidad ni el sexo de la persona fallecida, las autoridades manejaban la posibilidad de que los restos estuvieran relacionados con la desaparición de Nelly Romero.

Este jueves por la tarde, el director del OIJ, Randall Zúñiga, confirmó a través de su cuenta en la red social X que efectivamente los restos pertenecen a Romero:

“Un tatuaje en el antebrazo y el pantalón naranja que usaba el día de su desaparición estarían confirmando el hallazgo de Nelly en Guatuso“, afirmó Zúñiga.

“La importancia de detener al asesino aún sin encontrar el cuerpo prueba la valía del OIJ para evitar la impunidad. Así sucedió con Allison en Cachi, Kristel y Nahomi en Limón, Kimberly y Nadia en Heredia, Julieta en Los Santos, Keibril en Cervantes, Tamara en Palmares, Rashab en Orotina, Emilce en Osa y ahora Nelly en Guatuso. En todos estos casos se detuvo el asesino antes de encontrar el cuerpo (en pocos casos ni siquiera el cuerpo se encontró pero los asesinos ya fueron condenados). El OIJ sigue trabajando para que ningún femicidio quede impune y mantener el 100% de imputación y detención en estos casos”, continúo.