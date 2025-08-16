El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó la muerte de una adulta mayor luego de ser atropellada, junto a un menor de 8 años, en Guadalupe.

La alerta del incidente ingresó al OIJ a eso de las 11:00 p.m. del viernes.

Sobre los hechos

En apariencia, la adulta identificada de apellido Barquero de 69 años transitaba en vía pública con un menor de 8 años.

En determinado momento, y por razones que aún se desconocen, estos fueron atropellados por un hombre que viajaba en motocicleta.

El menor de 8 años fue trasladado al Hospital Nacional de Niños, donde sigue siendo atendido.

Por otro lado, la mujer fue llevada al Calderón Guardia, donde fue declarada sin signos vitales posteriormente.

Los Agentes Judiciales realizan el levantamiento del cuerpo de la adulta, el cual fue remitido a la morgue judicial para la respectiva autopsia.

El caso continúa en investigación.