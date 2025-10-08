El Director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, confirmó la detención de 4 personas sospechosas de dar muerte en apariencia a Daniel Vargas Salas, conocido como “Gringo Tico”.

El hombre de 71 años de edad, reportado como desaparecido el 24 de septiembre, según el reporte de las autoridades.

La detención se dio luego que estas personas huyeron a Nicaragua y regresaron hoy al país, informó Randall Zúñiga.

“El móvil en apariencia fue por intentar dejarse la propiedad y demás enseres y mobiliario de la víctima”, explicó el jerarca.

El Caso

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Alajuela realizaron este jueves 2 allanamientos en viviendas ubicadas en San Pablo de Barva en Heredia, tras el reporte de la desaparición de un adulto mayor.

Hombre desaparecido.

Durante los operativos, los agentes lograron recuperar varios objetos que habrían sido sustraídos de la vivienda del ofendido, tales como ollas, muebles, vajilla, una refrigeradora y un televisor.

Además, se detuvo a una mujer de apellido García, de 29 años, como sospechosa del supuesto delito de receptación.

En colaboración con Fabiana Conejo.