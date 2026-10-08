Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

El concierto de la agrupación mexicana Grupo Firme, realizado el pasado 28 de marzo de 2026 en el Estadio Nacional, figura en el expediente del caso Éxodo del que Grupo Extra tiene copia, por sospechas de legitimación de capitales mediante la organización de espectáculos internacionales.

De acuerdo con información contenida en el expediente judicial, un informante confidencial alertó a las autoridades sobre supuestos movimientos de dinero ilícito procedente de España que habrían ingresado a una empresa promotora de eventos vinculada con Hugo Benavides Barboza.

Foto: Archivo.

La información señala que estos recursos presuntamente eran utilizados para legitimarlos mediante actividades relacionadas con la producción de conciertos.

“Informante refiere que promotora de eventos de Hugo Barboza recibe dinero desde España, dinero ilegal para legitimarlo. El último evento que coordinaron es el de Grupo Firme para el 28 de marzo”, señala el documento judicial.

Según el reporte confidencial, uno de los aspectos que llamó la atención del informante fue el supuesto costo de contratación de la agrupación mexicana, que aparentemente alcanzaría el millón de dólares.

El documento también menciona a la empresa Quick Pay como la encargada de la venta de entradas para el espectáculo, cuya promoción habría desarrollado junto con la productora.

Asimismo, el informante identificó a un hombre de apellido Marín como propietario de la tiquetera y aseguró haber escuchado que Barboza supuestamente enviaba personas armadas para realizar cobros de deudas.

Presidenta recibió trato especial

El documento judicial también menciona a la presidenta de la República, Laura Fernández, quien asistió al concierto de Grupo Firme acompañada de su esposo y otras personas, cuando era ministra de la Presidencia y mandataria electa.

Según el expediente, imágenes difundidas en las historias de la cuenta de H Barboza Producciones mostraron que la mandataria compartió previamente con el cantante Eduin Caz en los camerinos.

Además, recibió flores entregadas directamente por Hugo Barboza.

Los investigadores incorporaron esta referencia para ilustrar la capacidad de la productora de gestionar accesos exclusivos, espacios reservados y atenciones personalizadas para invitados.

El expediente aclara que esta comparación se utiliza únicamente para contextualizar los beneficios que Barboza podía ofrecer a determinadas personas, entre ellas Vargas García.

La mención de Fernández no implica que la mandataria estuviera relacionada con las sospechas de legitimación de capitales investigadas.

Por otra parte, el informe señala que H Barboza Producciones figuró como productora nacional del concierto de Grupo Firme, en el que se comercializaron palcos privados con ingresos diferenciados y servicios adicionales de alimentos y bebidas.

Las autoridades analizan la información recopilada sobre las actividades empresariales de Barboza y sus presuntos vínculos con la organización de “Sobrino”.

Vínculos con alias “Sobrino”

La investigación también documenta una relación entre Benavides Barboza y Edwin Vargas, conocido con el alias de “Sobrino”, señalado por las autoridades como presunto líder de una organización criminal vinculada con el narcotráfico.

Según el expediente, Barboza habría ofrecido a Vargas García un trato privilegiado durante la organización del espectáculo Nitro Circus, al poner a su disposición uno de los denominados palcos presidenciales.

El espacio contaba con baño, entrada privada y acceso reservado, lo que le permitiría mantenerse separado del público general.

En una de las comunicaciones incorporadas a la investigación, el productor le manifestó que estaría “reservado, a cuerpo de rey como mereces”.

Para los investigadores, este ofrecimiento permite contextualizar el nivel de cercanía y las atenciones especiales que el empresario presuntamente brindaba a Vargas García.

El expediente también hace referencia a inversiones relacionadas con el espectáculo Nitro Circus, bajo la denominación “Hugo Nitro Investment”, como parte de la evolución de las actividades empresariales de Barboza.