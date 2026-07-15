OIJ captura a sospechoso de asesinar a extranjero en San Carlos

Agentes de la Delegación Regional de San Carlos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron la madrugada de este miércoles a un hombre de apellido Hernández, de 23 años y nacionalidad nicaragüense, como sospechoso de participar en el homicidio de un extranjero ocurrido a finales de junio en Cutris.

La captura se realizó durante un allanamiento efectuado a las 4:00 a. m. en el sector de Boca Arenal, como parte de la investigación por la muerte de un hombre de apellido Porta, de 46 años y también de nacionalidad nicaragüense.

De acuerdo con las pesquisas, los hechos se remontan al pasado 30 de junio, cuando las autoridades localizaron el cuerpo de la víctima dentro de un cañal, en el precario La Esperanza. El fallecido presentaba un impacto de bala en la cabeza, además de otras lesiones.

Durante el registro de la vivienda del sospechoso, los agentes judiciales decomisaron un arma de fuego y otros indicios que serán analizados como parte de la investigación.

Tras concluir las diligencias, Hernández fue puesto a las órdenes del Ministerio Público de San Carlos junto con el informe policial correspondiente, para que se determine su situación jurídica.

El OIJ indicó que la investigación continúa con el objetivo de esclarecer por completo las circunstancias y el móvil del homicidio.