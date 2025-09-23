El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), por medio de la Sección de Homicidios, solicita la colaboración de la ciudadanía para dar con los familiares de un hombre de apellido Garay y de nacionalidad nicaragüense.

Según las autoridades judiciales, el cuerpo de este sujeto fue localizado el pasado 8 de diciembre de 2024 en el precario Las Rosas, en Curridabat, San José.

Imagen del hombre fallecido. Foto: OIJ.

De acuerdo con el informe preliminar, el hallazgo se produjo alrededor de las 11:48 a. m., tras lo cual las autoridades fueron alertadas y procedieron al levantamiento del cuerpo en la escena.

Tatuajes de la víctima. Foto: OIJ.

El OIJ hace un llamado a cualquier persona que tenga información para ubicar a los familiares de Garay a comunicarse de manera confidencial a la línea 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.