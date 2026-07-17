La Sección Especializada en Violencia de Género, Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicitó la colaboración de la ciudadanía para identificar a un hombre sospechoso del delito de abuso sexual.

Según la policía judicial, el sujeto atacó sexualmente a una persona en el centro de San José.

“Los hechos con los que se le relaciona habrían ocurrido el 18 de diciembre de 2025, en horas de la mañana, en las inmediaciones del Barrio Chino, en San José. Presuntamente, el sujeto habría aprovechado el momento en que la víctima descendía de un autobús para tocarle sus partes íntimas”, detalló el OIJ.

La persona requerida es un masculino de contextura delgada, de aproximadamente 40 años de edad, de piel blanca y con barba con canas.

Al momento de los hechos vestía un pantalón de mezclilla negro, una sudadera celeste, zapatos de seguridad negros y portaba un salveque.

EL OIJ solicitó que cualquier información que pueda contribuir a su identificación puede ser comunicada de forma confidencial al teléfono 800-8000-645 del Centro de Información Confidencial del OIJ.