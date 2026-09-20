OIJ brinda detalles sobre fallecimiento de menor en centro turístico

Fecha de publicación: 20 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 20 de septiembre de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) brindó detalles sobre el fallecimiento de la menor de 12 años en el centro turístico en Aserrí.

El incidente se presentó a las doce del mediodía aproximadamente; presuntamente, la menor caminaba por una propiedad privada cuando, en apariencia, habría tocado un cable eléctrico, lo que le ocasionó la descarga eléctrica, causándole la muerte, según declaraciones del OIJ.

Los agentes judiciales se hacen presentes en la zona para realizar el levantamiento del cuerpo, el cual deberá remitirse a la morgue judicial para la respectiva autopsia.