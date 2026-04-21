Una persona falleció este martes luego de que el vehículo en el que viajaba cayera a un precipicio en Copey de Dota.

El incidente se dio a eso de las 6:30 a. m. y según el reporte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), fue una persona que caminaba por ese sector la que vio que había ocurrido y dio la alerta a las autoridades.

Al lugar llegaron miembros de la Cruz Roja Costarricense y del Benemérito Cuerpo de Bomberos, quienes también lograron rescatar a una persona que se encontraba con vida y que fue trasladada al centro médico más cercano.

La identidad de la víctima no ha trascendido y el OIJ se mantiene investigando este caso para obtener más información al respecto.