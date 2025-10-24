Las revanchas entre grupos criminales por homicidios de sus integrantes están escalando en violencia, según confirmaron autoridades judiciales.

Esto ocurre tras las recientes muertes de cuatro personas habitantes de calle en el sector de Cañada Sur, en San Sebastián, en dos eventos distintos.

“Si un grupo criminal mata a un integrante de otro grupo, el grupo rival responde y va al barrio contrario a matar a quien sea que se encuentre en la calle”, explicó Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Zúñiga señaló que se trata de una situación atípica, que han observado recientemente como parte de las represalias entre bandas criminales.

El primer caso dejó como saldo un triple homicidio, cuando varias personas habitantes de calle fueron heridas en un tiroteo y trasladadas a un centro médico. Sin embargo, fallecieron debido a la gravedad de los impactos de bala, recibidos de forma indiscriminada por dos sujetos que llegaron en motocicleta.

Atacantes usan armas largas para causar mayor terror.

“Usualmente, los grupos rivales matan a un integrante específico de la banda contraria. Pero en estos casos, atacan a cualquier persona que se encuentre en la calle, siempre que pertenezca al barrio dominado por el grupo que cometió la agresión inicial”, agregó Zúñiga.

Horas después, un adulto mayor de 70 años, también habitante de calle en Cañada Sur, murió tras recibir un impacto directo en la cabeza durante un nuevo tiroteo. El fallecimiento fue inmediato, según el reporte de los cuerpos de emergencia.

Las autoridades judiciales sostienen que estas muertes responden a un nuevo patrón de violencia entre bandas criminales, que reaccionan de forma indiscriminada ante la pérdida de sus integrantes.

El fiscal adjunto Mauricio Boraschi indicó que, en primera instancia, estos casos estarían relacionados con temas de drogas.

“Son casos que aún se investigan, pero por las características de la violencia utilizada y la forma de ejecución, podemos asumir preliminarmente que están vinculados a problemas relacionados con el narcotráfico”, afirmó.

No hay “mata pobres”

“No tenemos evidencia de que exista un ‘mata pobres’, como ocurrió en el pasado”, aclaró Zúñiga, tras las muertes de los cuatro indigentes.

Esto se debe a que los homicidios generaron preocupación por la posibilidad de que alguien intentara “limpiar” el sector de Cañada Sur.

Zúñiga destacó que, en estas represalias, los grupos criminales utilizan armas largas y realizan “barridas” en los barrios.

En 2016, un hombre de apellido Arroyo fue condenado a 110 años de prisión por el asesinato de seis mujeres habitantes de calle y por dos violaciones, aunque se sospecha que habría cometido hasta 11 homicidios.

Ese caso se convirtió en uno de los más notorios relacionados con el fenómeno del “mata pobres” en los barrios del sur de a capital.

Con colaboración del periodista Cristian Fallas.

Randall Zúñiga Director del OIJ “Es puro terror, pero están entonces sufriendo personas que no tienen absolutamente nada que ver con el pleito entre las bandas. Son como decirlo víctimas colaterales, que vamos a tener que agregarlo en otra categoría, las cuales no tienen ninguna relación directa con la banda”.