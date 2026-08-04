OIJ allana minisúper y detiene al dueño en San Carlos

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron un allanamiento en un minisuper la tarde de este martes en el barrio La Managüita, en Boca de Arenal de Cutris, San Carlos, donde detuvieron al dueño del local comercial.

Se trata de un hombre de apellido Morales, de 49 años y de nacionalidad nicaragüense, quien figura como sospechoso del presunto delito de venta de drogas.

Según versión preliminar, el sospechoso es conocido con el alias “El Viejo” y, en apariencia, utilizaba el minisuper para la aparente venta de crack, marihuana y cocaína.

De acuerdo con el OIJ, la investigación se desarrolló durante varios meses, periodo en el que los agentes realizaron cuatro compras controladas de marihuana y crack, además de vigilancias y decomisos de droga a consumidores que, presuntamente, adquirían los estupefacientes en el lugar.

Durante el allanamiento, los agentes decomisaron:

Más de 1.100 dosis de crack

Más de 30 dosis de marihuana

Más de ₡200.000 en efectivo

Diversos implementos utilizados para la dosificación y preparación de droga.

Foto: OIJ

Foto: OIJ

El sospechoso fue detenido y quedó a las órdenes del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica, mientras el OIJ continúa con las investigaciones del caso.

Con información del corresponsal Mariluz Rojas.

Foto: OIJ

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