El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realiza un allanamiento a un centro comercial en el centro de Cartago.
En apariencia, este local es utilizado como mampara para la venta y distribución de drogas, por lo que las autoridades acudieron al lugar para las diligencias correspondientes.
Versiones preliminares indican que la investigación por parte de los agentes son desde hace 4 meses.
Se desconoce si hay personas detenidas, así como los hallazgos dentro del establecimiento.
Con información de corresponsal Joaquín Salas.