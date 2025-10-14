El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realiza un allanamiento a un centro comercial en el centro de Cartago.

En apariencia, este local es utilizado como mampara para la venta y distribución de drogas, por lo que las autoridades acudieron al lugar para las diligencias correspondientes.

Fotografía Joaquín Salas

Fotografía Joaquín Salas

Versiones preliminares indican que la investigación por parte de los agentes son desde hace 4 meses.

Se desconoce si hay personas detenidas, así como los hallazgos dentro del establecimiento.

Fotografía Joaquín Salas

Con información de corresponsal Joaquín Salas.