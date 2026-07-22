Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en conjunto con la Sección de Legitimación de Capitales, realizaron este martes dos allanamientos en propiedades vinculadas a la organización criminal investigada en el caso Riverside, relacionada con alias “Pecho de Rata”.

Las diligencias se desarrollan en una finca ubicada en Sixaola y otra en Cahuita, ambas en la provincia de Limón, con el objetivo de asegurar ganado que, según las autoridades, formaría parte del patrimonio de la estructura criminal.

El director interino del OIJ, Michael Soto, explicó que estos operativos forman parte de las acciones derivadas de la operación Riverside, ejecutada hace varias semanas con la participación de más de 1.500 funcionarios judiciales.

“La intención de hoy es allanar dos fincas, una ubicada en Sixaola y otra en el sector de Cahuita, que son pertenecientes a esta estructura criminal. Estamos trabajando en el decomiso de ganado”, indicó Soto.

Durante la inspección de una de las propiedades, las autoridades localizaron 75 cabezas de ganado que, de acuerdo con una valoración preliminar de personal del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa), presentarían brucelosis, enfermedad que obligaría al sacrificio de los animales conforme a los protocolos sanitarios.

En la segunda finca también fue ubicado un número importante de reses. Al cierre de esta edición, los equipos continuaban con las labores de arreo y contabilización para determinar la cantidad exacta de animales.