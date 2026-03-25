OIJ allana casas búnker en Cartago: cae estructura local

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) desmanteló casas tipo búnker de una estructura criminal en Cartago mediante 8 allanamientos realizados la madrugada de este miércoles.

Esta estructura compuesta por tres hombres y una mujer, en apariencia, tiene viviendas tipo búnker en el sector del Proyecto Manuel de Jesús Jiménez, en las cuales se realizan las ventas ilícitas, comercializando droga tipo crack, marihuana y cocaína, informó el OIJ.

Como parte de las diligencias, se ejecutaron cuatro por parte del OIJ de Cartago en Orotina, Coris y el Proyecto Manuel de Jesús Jiménez y cuatro por parte de la PCD, también en Proyecto Manuel de Jesús Jiménez en Cartago.

A las 4:00 a.m. se llevaron a cabo los operativos, en los cuales se pretende la detección de los sospechosos y el decomiso de evidencia de importancia para la investigación.

Para la ejecución de estos operativos participaron agentes del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT) del OIJ.

Una vez finalizados los operativos, los detenidos quedarán a la orden del Ministerio Público, para que se les determine su situación jurídica. El caso se mantiene en investigación.