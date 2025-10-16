OIJ alerta sobre uso criminal de insignias y vehículos policiales falsos

El uso de distintivos policiales en uniformes y vehículos para cometer asaltos, bajonazos, robos y otros delitos ha aumentado en el país.

Así lo confirmaron Corina Fernández, jefa de Asesores Operativos, y Leonardo González, asesor operativo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), durante una audiencia en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.

González indicó que actualmente reciben reportes de robos a viviendas cometidos con indumentaria policial del OIJ, ejecutados de forma violenta y agresiva.

“La estadística muestra un aumento en estos casos. No solo se utilizan para robar, sino también para pasar desapercibidos ante los vecinos. Hablamos de robos a viviendas y homicidios”, señaló.

Además, afirmó que ha observado un incremento de estos delitos en el Pacífico Sur del país, especialmente en casas de extranjeros. De un total de 45 casos, 25 ocurrieron bajo esta modalidad.

Fernández explicó que los delincuentes también utilizan distintivos policiales para cometer bajonazos, simulando una detención. Obligan a las víctimas a orillarse, especialmente cuando conducen vehículos de alta gama.

“Cada vez los hechos son más violentos y se relacionan con otros delitos. No solo bajan a la víctima, sino que también cometen delitos de tipo sexual”, advirtió.

Vacío legal

Para Fernández existe un vacío legal para sancionar estos casos, por lo que respaldan una propuesta de ley que plantea penas de hasta cuatro años de prisión por el uso indebido de distintivos policiales. “No contábamos con una herramienta legal que nos permitiera actuar para endurecer las sanciones por el uso de luces o sirenas policiales”, afirmó.

Los expertos judiciales proponen incluir un nuevo inciso que establezca un agravante con penas de hasta ocho años cuando se cometa otro tipo de delito.

Algunos legisladores advirtieron que, si no se define correctamente el tipo penal, la reforma podría afectar las respuestas legítimas de las autoridades.