OIJ alerta por menores reclutados por el crimen organizado

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) manifestó su preocupación por la participación de menores de edad en grupos vinculados con el crimen organizado en Limón, luego de que un adolescente de apenas 15 años fuera ubicado portando un fusil AR-15 durante un operativo policial.

Michael Soto, director interino del OIJ, advirtió que las autoridades observan cada vez con mayor frecuencia a personas jóvenes involucradas en estructuras criminales y con acceso a armas de alto poder. “Es muy preocupante esta situación, que cada vez vemos más menores de edad involucrados con el crimen organizado”, manifestó Soto.

La alerta surge durante ocho allanamientos que realizan agentes judiciales en los sectores de Los Lirios y Barrio Quinto, en Limón, como parte de las investigaciones relacionadas con la reciente ola de violencia que golpea la provincia.

Durante una de las intervenciones, varios sujetos se enfrentaron con agentes del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT).

Según informó el OIJ, entre ellos se encontraba un adolescente de 15 años que portaba un fusil AR-15 y habría intentado arremeter contra los oficiales.

El menor resultó herido en uno de sus brazos durante el enfrentamiento. De acuerdo con Soto, se encontraba en buena condición de salud y fue trasladado para recibir atención médica.

“Lamentablemente, en este caso un joven de tan solo 15 años, un muchacho que debería estar estudiando, estaba con un fusil AR-15 con la intención de arremeter contra el servicio táctico”, señaló el subdirector.

Disputa entre grupos

El operativo estaría relacionado con la pugna territorial que mantienen dos grupos criminales conocidos por las autoridades como los “Tony Boys”, asociados con Tony Peña Russell, y “La H”.

Soto explicó que las recientes capturas de cabecillas habrían provocado un reacomodo dentro de las estructuras criminales que operan en Limón y, como consecuencia, una disputa por territorios.

“Como hemos sacado tantos cabecillas, ha habido un tema de resiliencia, un reacomodo que ha generado muchísima violencia en estos días”, explicó.

Las autoridades reportaron cinco personas detenidas durante los allanamientos, principalmente presuntos integrantes de “La H”.

Además, los agentes decomisaron cuatro fusiles AR-15.