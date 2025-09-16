El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) alertó sobre el aumento de denuncias por secuestros virtuales, también conocidos como secuestros psicológicos, una de las principales modalidades de extorsión que actualmente investiga la Sección de Delitos Varios.

Marlon Carrillo, investigador de esa unidad, explicó que en estos casos las víctimas reciben llamadas o mensajes en los que se les hace creer que un familiar cercano fue privado de libertad, mientras en realidad nunca existió tal secuestro.

“Las personas reciben amenazas directas, en las que los supuestos captores exigen transferencias inmediatas de dinero. El objetivo es generar un alto nivel de presión psicológica para que la víctima pague sin verificar la información”, detalló Carrillo.

El OIJ recalcó que esta modalidad se suma a otras formas de extorsión como el préstamo “gota a gota” legalmente tipificado como extorsión coboratoria y la extorsión sexual, en la que los delincuentes usan imágenes íntimas para intimidar a las víctimas.

El especialista durante la conferencia explicó en que consiste cada uno de estos delitos que actualmente representan un riesgo para la ciudadanía.

Carrillo subrayó que la denuncia temprana es fundamental para que las autoridades puedan rastrear a los responsables y evitar que más personas caigan en la estafa.