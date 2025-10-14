El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, atribuyó el reciente incremento de hechos violentos en diferentes zonas del país a los operativos que la institución mantiene en marcha.

Durante una entrevista en Desde Buena Mañana, de Extra Radio 92.3 FM, Zúñiga explicó que, contrario a lo que muchos podrían pensar, las acciones orientadas a desarticular estructuras criminales pueden provocar un repunte temporal en la violencia.

El jerarca añadió que incluso los movimientos planificados para las próximas semanas podrían generar un aumento en la actividad delictiva.

“Pensamos que podría aumentar el norte de la capital, muy probablemente por algunas acciones que vamos a hacer en algún momento, y aparte de eso, muy probablemente Limón va a repuntar con otras acciones que vamos a hacer”, confirmó.

¿A qué se debe?

Por supuesto, estas declaraciones de Randall Zúñiga llamaron la atención y generaron una duda: ¿son los operativos lo que provocan a los grupos criminales?

Ante esto, el director afirmó que lo que se genera cuando se desarticula una banda es un “vacío de poder”.

Esto genera que otros grupos criminales intenten tomar este “vacío” llevando a enfrentamientos por diversos temas, entre estos uno de los principales son las zonas de venta de droga.

“Hay un pasaje de la Biblia muy interesante. Cuando se sale un demonio del cuerpo de una persona, el pasaje dice que queda la casa deshabitada y lo que permite es que se metan 7 demonios nuevos. Entonces, cada vez que nosotros vamos y desarticulamos una banda nueva, lo que genera es que las bandas rivales próximas quieran tomar ese territorio y empezar a generar un conflicto interno. Entonces, muy probablemente, cuando nosotros hagamos esas acciones, pues va a generarse algún conflicto, esa es la perspectiva que podemos tener”, destacó Zúñiga.

Apunta hacia el Gobierno

Ante la situación de inseguridad, el director del OIJ apuntó directamente al Gobierno, afirmando que impiden que los recursos necesarios para combatir esta ola de inseguridad lleguen a la institución.

Destaca que es necesario tener claro cuáles son los “puntos calientes” y hacia donde se deben redireccionar los recursos.

“Yo no puedo desvestir un Santo por vestir otro. Hay una realidad, que ya la Asamblea Legislativa se ha movido bastante fuerte, en generar recursos para la Fuerza Pública y para OIJ, pero lastimosamente políticas ya públicas del Gobierno están impidiendo que esos recursos lleguen a OIJ”, destacó Zúñiga.

El director afirmó no entender la gestión en temas de seguridad pública que hacer el Gobierno.

“Note usted que en el caso de OIJ lo que estábamos pidiendo eran 4 mil millones de colones, de lo que es los pagos de intereses, y ahora resulta ser que el Gobierno quiere pagarle a los maestros, entiendo yo, 90 mil millones de lo que es pago de interés. Entonces hay una lógica que uno no aprecia o no entiende de la gestión pública que hace el Gobierno a nivel de seguridad”, mencionó.

Entrevista completa