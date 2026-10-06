Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

La promesa de disfrutar de una larga estadía en un sitio paradisíaco, rodeado de naturaleza, tipo retiro espiritual y con la posibilidad de desarrollar actividades de autosuficiencia, habría terminado en una estafa cercana a los $600 mil contra 11 estadounidenses en Pérez Zeledón.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en coordinación con la Fiscalía local y el Departamento de Investigaciones de la Embajada de Estados Unidos, realizó este martes siete allanamientos en los sectores de Platanillo y Barú como parte de la investigación.

Las diligencias permitieron detener a cuatro personas de nacionalidad estadounidense, dos hombres y dos mujeres, quienes figuran como sospechosas dentro de la causa.

Según explicó Michael Soto, director interino del OIJ, las presuntas víctimas también son estadounidenses y habrían conocido la oferta por medio de redes sociales.

Prometían una vida diferente

De acuerdo con la investigación preliminar, a los extranjeros se les ofrecían periodos prolongados de estadía en una zona rural de Pérez Zeledón, promocionada como un lugar agradable y paradisíaco donde podían descansar y desarrollar actividades de autosuficiencia.

Soto describió el concepto ofrecido como una especie de retiro espiritual.

“Se les ofrecía una zona rural muy bonita, muy agradable, periodos de larga estancia donde podrían descansar, donde podrían hacer siembra de autosuficiencia”, explicó.

Para acceder a esta modalidad, las víctimas habrían entregado dinero a los sospechosos con el objetivo de que estos administraran sus recursos económicos durante su permanencia en el lugar.

Sin embargo, según el OIJ, posteriormente los afectados perdieron el dinero entregado, situación que dio origen a las denuncias por presunta estafa.

Perjuicio ronda los $600 mil

Las autoridades contabilizan hasta el momento 11 causas y un perjuicio económico aproximado de $600 mil.

“Ellos le hacían el depósito económico a las personas para que les administraran sus recursos económicos. Ahí es donde viene el perjuicio, porque posteriormente estas personas pierden el dinero”, señaló Soto.

Durante los siete allanamientos, los agentes judiciales decomisaron dinero y documentación que serán incorporados como evidencia dentro de la investigación.

Los cuatro estadounidenses detenidos quedaron a las órdenes del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.