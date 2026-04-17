Ofrecían pastillas con fentanilo por $6 cada una en San José

Una investigación de la Policía de Control de Drogas (PCD) permitió descubrir una presunta organización criminal que ofrecía la venta de pastillas contaminadas con fentanilo en el centro de San José.

Según relató un agente de la Policía Control de Drogas (PCD)

durante el juicio, la pesquisa inició en febrero de 2025, cuando el departamento de inteligencia recibió información confidencial sobre la existencia de un grupo dedicado a comercializar pastillas de menta adulteradas con esa sustancia sintética.

De acuerdo con el testimonio, los investigados de apellidos Quesada y Rojas ya habían sido vinculados previamente a otra investigación policial.

El 2 de febrero de 2025, uno de los sospechosos habría ofrecido a un colaborador confidencial un total de 200 mil pastillas contaminadas con fentanilo, con un precio de $6 por unidad.

Tras esa propuesta, las partes acordaron reunirse el 3 de febrero en una cafetería ubicada en La Sabana, en lo que los investigadores denominan una “reunión seca”, es decir, un encuentro en el que no se transporta droga ni dinero y únicamente se discuten los términos de la transacción.

Durante esa reunión se pactó realizar una primera compra de 10 mil pastillas, con la idea de aumentar progresivamente las cantidades en operaciones posteriores hasta completar las 200 mil.

Allanamiento y decomisos

Tras recibir la evidencia, las autoridades solicitaron un allanamiento urgente, el cual se ejecutó ese mismo día.

Durante la diligencia en el local comercial, los agentes encontraron varias personas dentro del establecimiento y detuvieron a un sospechoso de apellido Marroquín.

Además, otro de los investigados fue capturado posteriormente en una gasolinera cercana a barrio Tournón, mientras que un tercer sospechoso no fue detenido en ese momento.

En el sitio las autoridades decomisaron dinero en efectivo, documentación, dispositivos electrónicos y cerca de 34 mil pastillas, además de otros indicios relacionados con la investigación. También se detectó una gran cantidad de artículos de marca aparentemente falsificados, por lo que intervino la sección de delitos contra la propiedad intelectual para realizar las diligencias correspondientes.