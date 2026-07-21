Ofrecían ₡300 mil a mujeres para ingresar droga a cárceles

Una organización criminal vinculada a alias “Diablo” ofrecía ₡300 mil a mujeres en condición de vulnerabilidad para que introdujeran droga en centros penitenciarios, según reveló el director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto.

“También contrataban mujeres por alrededor de ₡300 mil a cambio de introducir droga en sus genitales para posteriormente venderla dentro de los centros penitenciarios”, explicó Soto.

El jerarca indicó que la investigación que permitió desarticular esta estructura se desarrolló durante dos años.

Megaoperativo en Limón. Foto: Randall Sandoval.

Además, detalló que, aunque las mujeres recibían ₡300 mil por cada ingreso, la organización obtenía ganancias mucho mayores.

“Ellas recibían ₡300 mil de pago, pero el grupo, por introducir 250 gramos de cocaína o marihuana y venderlos al menudeo dentro de una cárcel, podía obtener aproximadamente ₡5 millones”, señaló.

Megaoperativo en Limón. Foto: Randall Sandoval.

De acuerdo con la Policía Penitenciaria esta organización criminal estaría ligada a Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”.