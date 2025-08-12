El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a un hombre sospechoso de cometer estafas a nivel nacional.

Según destacan las autoridades, este sujeto ofrecía repuestos a través de redes sociales.

Una vez que los compradores realizaban los depósitos acordados, este hombre no entregaba los artículos, incumpliendo con lo pactado.

Es por esto que este martes, a las 8:20 a.m., las autoridades detuvieron en Venecia de San Carlos a este sujeto de 37 años, de apellido Mora.

A la fecha, las autoridades han registrado 14 denuncias contra Mora: 10 corresponden al año 2024 y 4 al presente año.

Las víctimas de estas estafas se encuentran distribuidas en diferentes zonas del país.

Durante la detención, se le decomisaron varios teléfonos celulares.

El detenido será presentado ante el Ministerio Público para las diligencias judiciales correspondientes.