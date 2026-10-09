Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

Las personas en condición de desempleo que viven en Pérez Zeledón, Buenos Aires, Osa, Coto Brus, Corredores y Golfito podrán acceder a tres programas gratuitos de capacitación para fortalecer sus oportunidades de encontrar trabajo.

La iniciativa forma parte del programa EMPLEATE y la Estrategia BRETE, en conjunto con las Academias HHC & COVAO, que ofrecerán formación en Especialista en Inspección y Control de Calidad, Agente de Servicio al Cliente y Asistente Administrativo-Contable.

Las tres opciones se impartirán en modalidad 100 % virtual y tendrán una duración de seis meses, con un total de 406 horas de formación.

¿Cuáles cursos se ofrecen?

La ruta de Especialista en Inspección y Control de Calidad brindará conocimientos sobre inspección de procesos, metrología, trazabilidad, buenas prácticas de manufactura, estadística y sistemas de gestión de calidad. Estas competencias pueden aplicarse en sectores como manufactura, agroindustria, industria alimentaria, logística y producción.

Por su parte, el programa de Agente de Servicio al Cliente abordará técnicas de atención presencial y virtual, comunicación efectiva, ventas, gestión de clientes, plataformas digitales e inglés aplicado al trabajo.

La tercera alternativa, Asistente Administrativo-Contable, incluirá contenidos de administración, contabilidad, facturación electrónica, inventarios, gestión documental, herramientas ofimáticas y servicio al cliente.

Según Juan Carlos Castañeda, gerente de Modernización de HHC & COVAO, la iniciativa busca acercar oportunidades de formación a la Región Brunca y preparar talento para áreas relacionadas con las necesidades del sector productivo.

¿Quiénes pueden participar?

La convocatoria está dirigida a personas desempleadas que cumplan con los siguientes perfiles:

Hombres de 17 a 24 años.

Mujeres de 17 a 35 años.

Personas con discapacidad de 17 a 35 años.

Entre los requisitos se solicita tener noveno año aprobado y no participar simultáneamente en otro programa del Programa Nacional de Empleo (PRONAE).

La formación será gratuita e incluirá competencias técnicas, herramientas tecnológicas, inglés aplicado a cada especialidad y habilidades socioemocionales para fortalecer el perfil laboral.

¿Cómo inscribirse?

Las personas interesadas tienen tiempo de postularse hasta el lunes 12 de octubre de 2026. Después deberán completar el proceso de validación de requisitos establecido por EMPLEATE.

Para solicitar información o consultar sobre la inscripción, pueden escribir al correo [email protected] o comunicarse por teléfono o WhatsApp al 8593-0808.