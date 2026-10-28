Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

La diputada oficialista Kristel Ward presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra la rectora del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), María Estrada, para frenar un eventual cierre del Centro Académico de Limón y la suspensión del semestre lectivo.

La gestión, presentada junto con otros legisladores del Partido Pueblo Soberano (PPSO), incluye una solicitud de medida cautelar urgente para mantener la programación académica y las evaluaciones de la sede mientras se resuelve el recurso.

Cuestionan razones presupuestarias

Los legisladores alegan que la posibilidad de cerrar la sede por falta de recursos carece de sustento técnico y financiero. Como argumento, señalan que el TEC cuenta con superávit y partidas presupuestarias sin ejecutar que, a su criterio, permitirían mantener las operaciones del centro académico.

Ward afirmó que condicionar el funcionamiento de la sede afecta el derecho a la educación y cuestionó el manejo de los recursos institucionales. La diputada también señaló las condiciones sociales y laborales de Limón como factores que agravarían las consecuencias para la población estudiantil.

En contraste, la rectora había señalado que, por disposiciones legales, el TEC no puede utilizar fondos de capital o superávit para cubrir la operación de esa sede.

“Técnica y legalmente por la ley de la República no pueden usarse fondos de capital o superávit para cubrir la operación del TEC en Limón”, dijo en el pasado.

El TEC dejaría de recibir los recursos correspondientes a octubre, noviembre y diciembre, provenientes de la Ley 9635, que financia la apertura y operación del centro académico.

Esto se da tras una serie de mociones que se estarían discutiendo hoy en Asuntos Hacendarios, que recortaría ¢8.048 millones a las universidades. Serían ¢1.899 millones menos para el TEC, incluidos los ¢492 millones para la sede de Limón.