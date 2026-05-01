Oficialista Gerald Bogantes asume la secretaría del Directorio Legislativo

El diputado oficialista de Alajuela, Gerald Bogantes Rivera fue electo en la primera secretaría del Directorio Legislativo.

Bogantes recibió 31 votos de la bancada del partido Pueblo Soberano. El oficialista es abogado de profesión y ejerció como director jurídico en el Ministerio de Trabajo, además también fue asesor legislativo.

La oposición propuso a la diputada del Frente Amplio (FA), María Eugenia Romano, quien tiene una amplia experiencia como asesora legislativa, ella obtuvo 26 votos.

El puesto de la primera secretaría tiene un poder importante en las decisiones del Directorio Legislativo, ya que su voto, tiene igual peso que el presidente en la decisión de contrataciones de puestos, ya sea, interinos o propietarios, así como asignar recursos humanos, financieros y materiales correspondientes a las fracciones parlamentarias, en proporción al número de diputados que integran la Asamblea Legislativa.